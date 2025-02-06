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В Ростовской области за нарушения лишили гражданства 15 натурализованных

За совершение преступлений на Дону 15 натурализованных лишились гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в рамках профилактических мероприятий выявлены случаи нарушений законодательства со стороны натурализованных граждан, что привело к прекращению их российского гражданства. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Донскому региону Дмитрий Блинов.

— Мы в ходе профилактического мероприятия можем выявить не только иностранца, но и гражданина Российской Федерации, скажем так, натурализованного, который ранее был гражданином Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и так далее. Он получил гражданство, но не исполнил обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, — пояснил Дмитрий Блинов.

Он также отметил, что федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» предусматривает прекращение гражданства в случае неисполнения обязанностей, включая непостановку на воинский учет.

— С момента, как заработала эта норма закона, в 2024 году, мы прекратили гражданство четырем натурализованным гражданам, — добавил врио начальника управления.

Кроме того, гражданство было прекращено еще 11 натурализованным гражданам, совершившим уголовные преступления, за которые предусмотрена такая мера.

По его словам, при лишении гражданства надо всесторонне разобраться в ситуации.

— Это же не просто так взять и забрать у человека паспорт. Нужно исследовать все критерии: кто его близкие родственники, члены семьи, дети. Это граждане России, и мы его лишим гражданства, допустим, и он обязан покинуть пределы Российской Федерации. С одной стороны, это может быть негуманно, — подчеркнул Блинов.

Таким образом, в 2024 году в Ростовской области гражданство РФ было прекращено 15 натурализованным гражданам за нарушения законодательства, включая непостановку на воинский учет и совершение уголовных преступлений.