В Ростовской области за нарушения лишили гражданства 15 натурализованных

В Ростовской области в рамках профилактических мероприятий выявлены случаи нарушений законодательства со стороны натурализованных граждан, что привело к прекращению их российского гражданства. Об этом во время пресс-конференции сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Донскому региону Дмитрий Блинов.
— Мы в ходе профилактического мероприятия можем выявить не только иностранца, но и гражданина Российской Федерации, скажем так, натурализованного, который ранее был гражданином Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и так далее. Он получил гражданство, но не исполнил обязанность по первоначальной постановке на воинский учет, — пояснил Дмитрий Блинов.
Он также отметил, что федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» предусматривает прекращение гражданства в случае неисполнения обязанностей, включая непостановку на воинский учет.
— С момента, как заработала эта норма закона, в 2024 году, мы прекратили гражданство четырем натурализованным гражданам, — добавил врио начальника управления.
Кроме того, гражданство было прекращено еще 11 натурализованным гражданам, совершившим уголовные преступления, за которые предусмотрена такая мера.
По его словам, при лишении гражданства надо всесторонне разобраться в ситуации.
— Это же не просто так взять и забрать у человека паспорт. Нужно исследовать все критерии: кто его близкие родственники, члены семьи, дети. Это граждане России, и мы его лишим гражданства, допустим, и он обязан покинуть пределы Российской Федерации. С одной стороны, это может быть негуманно, — подчеркнул Блинов.
Таким образом, в 2024 году в Ростовской области гражданство РФ было прекращено 15 натурализованным гражданам за нарушения законодательства, включая непостановку на воинский учет и совершение уголовных преступлений.