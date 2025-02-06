В Ростовской области за нарушения лишили гражданства 15 натурализованных

— Это же не просто так взять и забрать у человека паспорт. Нужно исследовать все критерии: кто его близкие родственники, члены семьи, дети. Это граждане России, и мы его лишим гражданства, допустим, и он обязан покинуть пределы Российской Федерации. С одной стороны, это может быть негуманно, — подчеркнул Блинов.