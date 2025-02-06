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Груженый лесовоз горел в Гродно на дороге вблизи здания ГАИ

На въезде в Гродно рядом со здание ГАИ загорелся груженый лесовоз.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно на въезде в город на трассе М-6 горел лесовоз, пишет телеграм-канал «102.Неман».

ЧП с груженым лесовозом произошло 6 февраля в областном центре вблизи здания УГАИ.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что из-за возгорания лесовоза сотрудники ГАИ временно ограничили движение на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевского со стороны трассы М-6.

Около 15.50 часов в пресс-службе МЧС сообщили, что при ликвидации возгорания работали четыре отделения спасателей. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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