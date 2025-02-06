Груженый лесовоз горел в Гродно на дороге вблизи здания ГАИ

В Гродно на въезде в город на трассе М-6 горел лесовоз, пишет телеграм-канал «102.Неман».
ЧП с груженым лесовозом произошло 6 февраля в областном центре вблизи здания УГАИ.
В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что из-за возгорания лесовоза сотрудники ГАИ временно ограничили движение на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевского со стороны трассы М-6.
Около 15.50 часов в пресс-службе МЧС сообщили, что при ликвидации возгорания работали четыре отделения спасателей. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
И мы писали, что под Молодечно ребенок погиб под колесами Audi Q7, ехавшей 75 км/ч вместо 40 км/ч.