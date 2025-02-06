«Народный скульптор Левенцовки» вылепил в Ростове новые фигуры из снега

Ростовчанин Сергей Бербеницкий слепил из снега очередные скульптуры: девушку высотой в человеческий рост и символ 2025 года. Фотографии работ он прислал в редакцию «КП- Ростов-на-Дону».
Сергей Бербеницкий давно создает красивые фигуры и композиции на радость себе и людям. Местные жители часто фотографируют их и размещают в Интернете. На счету «Народного скульптора Левенцовки», как прозвали его горожане, более тридцати работ.
В разные годы он лепил даму с собачкой, танцевальную пару, гнома, молодого человека, делающего предложение своей девушке, Деда Мороза с санями, лошадь, даму в обнимку с кавалером, ангела и демона, бойцов, заряжающих пушку и даже вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева,
Нынешняя зима, как впрочем, и предыдущие, выдалась очень теплой, и Сергею пришлось ждать снега почти два месяца! Когда в феврале с неба, наконец, посыпались белые хлопья, мастер с радостью принялся за работу. Никаких приспособлений молодой человек не использует — нужные очертания будущим скульптурам придает руками.
— Жена брата попросила слепить фигуру, чтобы сделать возле нее красивые снимки. А символ Года — змею — я вылепил на работе, на подоконнике. В тот день отключили свет и появилось немного свободного времени.
Примечательно, что профессия Сергея Бербеницкого не связана с изобразительным искусством — он окончил сельскохозяйственный техникум в Киргизии, работает на стройке.
К сожалению, снежные фигуры редко успевают растаять — их почти всегда разрушают люди. Вот и от снежной девушки уже ничего не осталось. А жаль! Ведь большинству ростовчан такие скульптуры очень нравятся и поднимают настроение.