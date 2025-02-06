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Компания по сбору мусора будет судиться с администрацией Новочеркасска

Арбитражный суд рассмотрит иск на 1 млн рублей к администрации Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области компания по сбору мусора подала иск в адрес администрации Новочеркасска. Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел Арбитражного суда региона.

Претензии оказались финансового характера. Всего от городских властей потребовали более 1 млн рублей за услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО.

Заявление поступило в инстанцию в этом году: 21 января его оформили, а 28 января — приняли к рассмотрению. Предварительное слушание назначено на 4 марта 2025 года.

В определении суда сказано, что дело могут рассмотреть по существу непосредственно после завершения предварительного заседания. Возражения в рамках спора следует обозначить заранее. Также сторонам порекомендовали принять меры к урегулированию ситуации.