Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 февраля 2025 года.
В Кремле объяснили смену главы «Роскосмоса»
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, освобожденному от должности главы «Роскосмоса». Отставку он объяснил кадровой ротацией. Новым гендиректором назначен Дмитрий Баканов.
ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
Украинские формирования предприняли несколько атак в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов. Группировка войск «Север» своевременно обнаружила противника и нанесла ему огневое поражение.
МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку
Азербайджанские власти потребовали закрыть представительство Россотрудничества из-за отсутствия юридической регистрации, подтвердил глава ведомства. Он отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к Баку по этому вопросу, но не получила ответа.
Спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие
Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые». Он подчеркнул, что эта идея обречена на провал.