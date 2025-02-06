Ричмонд
+3°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 6 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 6 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 6 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 февраля 2025 года.

В Кремле объяснили смену главы «Роскосмоса»

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, освобожденному от должности главы «Роскосмоса». Отставку он объяснил кадровой ротацией. Новым гендиректором назначен Дмитрий Баканов.

ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Источник: РИА "Новости"

Украинские формирования предприняли несколько атак в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов. Группировка войск «Север» своевременно обнаружила противника и нанесла ему огневое поражение.

МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку

Источник: РИА "Новости"

Азербайджанские власти потребовали закрыть представительство Россотрудничества из-за отсутствия юридической регистрации, подтвердил глава ведомства. Он отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к Баку по этому вопросу, но не получила ответа.

Спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие

Источник: AP 2024

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые». Он подчеркнул, что эта идея обречена на провал.

Российский газ начал поступать в Словакию через «Турецкий поток»

Источник: AP 2024

С 1 февраля российский газ поступает в Словакию через «Турецкий поток», сообщил глава газотранспортной компании SPP Войтех Ференц. С апреля объем поставок удвоится. Контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года.