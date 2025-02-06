Искусственное отупление. Правда ли, что из-за нейросетей люди глупеют?

Развитие искусственного интеллекта произвело революцию во многих областях человеческой деятельности: математики смогли адаптировать программу для увеличения вычислительных мощностей компьютеров, экологи и климатологи — для расчетов потенциальных природных рисков, а медики — чтобы придумывать новые лекарства и распознавать трудные для определения болезни.
Однако наряду с этим программы по типу ChatGPT оказались опасны для разума людей. Как выяснилось, частое использование искусственного интеллекта может провоцировать снижение когнитивных функций у людей, в отличие от более ранних и простых в использовании вспомогательных инструментов. ИИ меняет основы работы с информацией, снижая для людей необходимость полагаться на собственные способности в сохранении и обработке информации.
Такое уже было?
Мозг человека — адаптивная структура. В ответ на внешние обстоятельства и стимулы изменяются и принципы его работы. Хороший пример — развитие так называемого клипового мышления, которое в условиях информационной перегрузки помогает людям анализировать внешние стимулы и воспринимать мир вокруг себя.
Другой хороший пример того, как мозг меняется в ответ на внешние условия, — то, как изменилась способность к концентрации среди школьников, которые перешли на дистанционное обучение в период пандемии COVID-19. Опрос британских ученых среди учителей показал, что 70% специалистов заметили негативные перемены в поведении детей после пандемии. В частности, школьники стали жаловаться на скуку и раздражение. Из-за этого учителям пришлось адаптировать занятия, чтобы дети могли вникнуть в урок: на каждый вид деятельности в классе стали выделять не более 10 минут. По мнению специалистов, это может быть связано в том числе с тем, что дети начали постоянно контактировать с гаджетами.
Однако изменения в способности концентрироваться — не единственное, как подобное поведение может сказаться на мышлении людей. К примеру, с распространением интернета у людей, которые часто им пользуются, значительно улучшилась так называемая эпизодическая память. Этот вид памяти, в отличие от семантической, отвечающей за запоминание предметов, характеризуется тем, насколько хорошо люди сохраняют воспоминания о действиях и событиях. Это означает, что с распространением интернета люди начали лучше запоминать не саму информацию, а то, что нужно сделать, чтобы ее получить. Например, теперь люди не запоминают рецепт любимого лимонного пирога, но точно помнят, что именно нужно вбить в поисковике и какой сайт открыть, чтобы получить доступ к списку ингредиентов. Влияние использования интернета на детей очень велико: при частом использовании Сети у малышей даже могут наблюдаться сниженные для их возраста речевые навыки.
Как искусственный интеллект влияет на когнитивные способности?
Искусственный интеллект — первая в истории человечества технология, которая может заменить сам «мыслительный процесс». Если раньше программы-помощники (тот же Excel) были направлены на упрощение вычислений (но при этом человек все еще должен был понимать, какую формулу и почему использует), а сам интернет — на поиск информации в более жестких рамках, нейросети обладают более гибкими алгоритмами. В процессе совершенствования они смогут окончательно «перенять» на себя мыслительный процесс, а это, в свою очередь, — прямая угроза когнитивным способностям людей.
Так, влияние искусственного интеллекта на академические достижения учащихся уже стало заметно. Оказалось, что у учеников, использующих ИИ, результаты на тестах по математике хуже, чем у их сверстников без доступа к ним. Когда исследователи из Университета Пенсильвании сравнили успехи в математике почти 1 тыс. турецких старшеклассников, оценив, как они справились с практическими заданиями, а затем с проверочной работой, то обнаружили, что учащиеся, прибегавшие к ChatGP, сдали тесты на 17% хуже. И это учитывая то, что при подготовке они правильно решили на 48−127% больше задач по сравнению с теми, кто занимался самостоятельно.
Это ставит под сомнение один из главных плюсов искусственного интеллекта, который выделяют эксперты, — персонифицированное обучение и помощь в академической среде. Как замечают авторы исследования, нейросети выступают своеобразным «костылем» во время учебы, поэтому необходимо с осторожностью внедрять их в процессы обучения, чтобы гарантировать освоение навыков критического мышления.
Исследования среди албанских учеников также показали, что нейросети могут препятствовать развитию способностей к самостоятельному решению проблем: они могут начать слишком полагаться на помощника и не справляться с интеллектуальными и профессиональными вызовами без «костыля ИИ». Кроме того, ChatGPT и подобные ему программы могут подорвать компетенции учеников в осноении новых областей знаний с глубоким пониманием основополагающих явлений и процессов, которые их формируют. Как итог — поверхностные знания и низкий уровень экспертизы.
Люди теряют профессиональные навыки из-за ИИ.
Согласно данным Национального института здравоохранения США, в результате повсеместного распространения искусственного интеллекта может произойти утрата профессиональных навыков среди представителей различных профессий.
Дело в том, что то, насколько хорошо человек выполняет ту или иную работу, помимо природных способностей во многом зависит от практики. Соответственно, если не использовать тот или иной навык, производительность и качество работы человека упадет. Причем один из факторов, который влияет на то, насколько сильно потеряется способность за период «простоя», — когнитивная нагрузка, которая требуется от человека для выполнения задачи. И чем больше когнитивных ресурсов оказывается затрачено для воспроизведения тех или иных навыков, тем скорее они забываются.
К факторам, которые могут привести к утрате навыков, относится и автоматизация процессов. Хороший пример — пилоты. Когда ученые проверили, как летчики, которые в течение своей карьеры управляли самолетами с помощью автопилота, могут контролировать судно самостоятельно, без вспомогательных инструментов, то выяснили, что хоть «механические навыки», включавшие в себя физические действия (сканирование приборов, ручное управление), практически не пострадали, действия, требующие большего включения аналитического мышления (способность сохранять в памяти информацию о местоположении судна, вносить запланированные изменения в маршрут полета, распознавать сбои в работе приборов и так далее), в значительной степени пострадали.
По схожим «законам» работают и другие, сложные с точки зрения затрачиваемых когнитивных усилий, навыки. Вывод — делегировать рутинные задачи ИИ необходимо с осторожностью. В противном случае можно столкнуться с потерей важных профессиональных компетенций и атрофии фундаментальных для той или иной специальности навыков.
Как использовать ИИ без вреда для когнитивных способностей?
Несмотря на ряд минусов, связанных с внедрением искусственного интеллекта практически во все сферы жизни человека, и рисков, который тот несет для когнитивных способностей и навыков, ИИ может быть крайне полезным инструментом. Среди достоинств нейросетей, в частности, выделяют то, что они положительно влияют на то, как серьезно учащиеся воспринимают академическую успеваемость и эффективность выполнения заданий по предметам. Другой несомненный плюс ИИ — увеличение продуктивности и результативности. Один из самых ярких примеров положительного влияния ИИ — медицина. Благодаря применению алгоритмов машинного обучения удалось, например, ускорить производство лекарств: ИИ быстро анализирует миллионы потенциально подходящих соединений, сужая число вариантов, которые пойдут в дальнейшую работу. А если учесть то, что процесс сбора данных — один из самых трудоемких во всей работе, его оптимизация значительно ускорит процесс выпуска новых лекарств.
Таким образом, отказываться от искусственного интеллекта только из-за того, что он может негативно отразиться на когнитивных способностях людей, не выход. Необходимо научиться безопасно интегрировать нейросети в рабочие и учебные процессы.
Ключ к решению проблемы, по мнению экспертов, кроется в том, чтобы сохранить способность работать независимо от ИИ. Другой важный аспект продуктивного сотрудничества с нейросетью — сделать так, чтобы программа делилась не только выводами, но и тем, как она к ним пришла. Понимание того, чем руководствовалась нейросеть при выдаче того или иного ответа, может побудить человека к дальнейшему исследованию и не позволить угодить в ловушку поверхностных суждений.
Мария Богрянова.