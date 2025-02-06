Искусственное отупление. Правда ли, что из-за нейросетей люди глупеют?

Однако изменения в способности концентрироваться — не единственное, как подобное поведение может сказаться на мышлении людей. К примеру, с распространением интернета у людей, которые часто им пользуются, значительно улучшилась так называемая эпизодическая память. Этот вид памяти, в отличие от семантической, отвечающей за запоминание предметов, характеризуется тем, насколько хорошо люди сохраняют воспоминания о действиях и событиях. Это означает, что с распространением интернета люди начали лучше запоминать не саму информацию, а то, что нужно сделать, чтобы ее получить. Например, теперь люди не запоминают рецепт любимого лимонного пирога, но точно помнят, что именно нужно вбить в поисковике и какой сайт открыть, чтобы получить доступ к списку ингредиентов. Влияние использования интернета на детей очень велико: при частом использовании Сети у малышей даже могут наблюдаться сниженные для их возраста речевые навыки.