Создана архитектура для сверхбыстрых нейросетей нового поколения

Разработку ученых СПбГУ протестировали на основе решения двух задач. Первая из них заключается в распознавании рукописных цифр крупнейшей базы данных MNIST. Точность распознания системы превысила 97,5%. Для оценки адаптивности и универсальности сети при работе с различными типами данных она была проверена на наборе Speech Commands для распознавания голосовых команд. Разработка ученых здесь также превзошла все существующие решения и методы.