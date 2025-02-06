Какая погода будет в Казахстане 7 февраля

Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до −10−15°C, на северо-западе до −17−25°C, на севере, в центре до −17−28°C, на востоке страны до −18−35°C.
В Абайской области по данным синоптиков ожидается погода без осадков. На юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный, северный 9−14, на юго-западе, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на юге области 10−15, на востоке области 28−33 мороза, днем 14−19, на юге области 4−9 мороза.
В Акмолинской области на севере, юге и востоке прогнозируют небольшой снег, поземок. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 26, днем 10−15 мороза.
В Актюбинской области осадков не ожидается. На севере, в центре области низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, юге, в центре области порывы 15−20, в Мугалжарском районе временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 20, днем 7−12 мороза.
В Алматинской области будет без осадков. На юге, в горных районах области на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 14−19 мороза, днем 1 мороза — 4 тепла, на севере, в горных районах области 4−9 мороза.
В Атырауской области осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 15, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на севере области 34, на востоке области в горных районах 17 мороза, днем 15−20, на востоке области в горных районах 4−9 мороза.
В Жамбылской области будет без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, в центре, горных районах области 18−23 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге 5 тепла, на востоке, в горных районах области 6−11 мороза.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на западе области 5 мороза, днем 3−8 мороза, на западе области 0 градусов.
В Карагандинской области ночью на северо-востоке области небольшой снег, на западе, севере области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере области 24 мороза, днем 11−16, на юге области 8 мороза.
В Костанайской области осадков не ожидается. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юге области 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на востоке области 22, днем 8−13 мороза.
В Кызылординской области будет без осадков. Ветер северный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 3 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, северо-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на северо-востоке области 12 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 6 мороза.
В Павлодарской области без осадков. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, днем 10−15 мороза.
В Северо-Казахстанской области днем на севере возможен небольшой снег, поземок. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15- 20, на юге, востоке области 25, днем 6−11, на юге, востоке области 14 мороза.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 9−14 мороза, днем 10−15, на севере области 0−5 тепла.
В Улытауской области будет без осадков. Днем на севере области поземок. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на севере области 22, днем 9−14, на юге области 6 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 12−14 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1−3 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 13−15 тепла.