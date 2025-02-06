Какая погода будет в Казахстане 7 февраля

В Жамбылской области будет без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2−7 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.