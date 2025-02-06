Инженер Черкашина: ученые будут стараться, чтобы космонавты РФ побывали на Марсе первыми

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лауреат премии президента РФ Наталья Черкашина заверила главу государства Владимира Путина, что ученые постараются, чтобы российские космонавты первыми побывали на Марсе. Разговор происходил на встрече президента с лауреатами 2025 года.
«Пока нет. Но они возможны, и будем стараться, чтобы Россия первой это сделала», — сказала Черкашина в ответ на вопрос президента о том, возможны ли полеты людей на Марс сейчас.
Черкашина рассказала, что ее работа посвящена разработке радиационной защиты полимерных композитов для защиты космонавтов и радиоэлектронной аппаратуры в условиях длительного орбитального полета. «Использование наших материалов позволит, во-первых, значительно увеличить срок нахождения космонавтов на орбите, что особенно актуально для лунной программы. А также использовать обычные микросхемы, которые значительно дешевле, чем космическая электроника», — отметила изобретатель.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко отметил на встрече, что эффективность материалов Черкашиной подтвердили космонавты. «Когда оценивалась работа, специально звонили и спрашивали. И подтвердили, что этот материал существенно продвигает наши возможности защиты космонавтов», — рассказал Фурсенко.
Черкашина — доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.