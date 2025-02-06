Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 7 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 60-Б — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Горшечная, 19−37; Тагильская, 20А-42; Кыштымская, 32; Университетская Набережная 66-А-68/1; Чичерина, 52; Братьев Кашириных, 133, 131-Б — с 08.00 до 18.00.
— пр. Победы, 161, 163, 165, 167, 169-А; Кирова, 2, 2-А, 4-А, 4-Б — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шагольская, 1 кв., 1 (п. 3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Шершневская, 56−95; Звенигородская, 1−28; Городская, 51−68; Кудрина, 7−36; Качалина, 2−24; Полянка, 15, 17 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Первоконная, 7, 8; пер. Рыночный, 1−7; Бобруйская, 9−28; Фрунзе, 20−34; Харьковская, 1−5; Пархоменко, 12 — с 08.00 до 17.00.
— пос. Фатеевка: ч/с: Полевая, 81−89; Юргинская, 1−59; Комбайнерская, 1−74; Костромская, 2−128; Верещагинская, 1−20; 3-й пер. Сельский, 1−56; 2-й пер. Сельский, 2−25, 1-й пер. Сельский, 4−8; Сельская, 1−125; 3-я Оханская, 1−9; Фатеевская, 1−21; 5-й пер. Сельский, 1−9; 4-й пер. Сельский, 1−12; 1-я Оханская, 2−24; 2-я Оханская, 1−16 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 41; Черкасская, 6 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Калининградская, 20; Чехова, 9; Воровского, 65 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Грибоедова, 17, 19, 20, 26, 31, 37, 62, 65, 66, 68, 118, 157, 186, 190, 231, 247; Ловина, 26; ч/с: Танкистов, 63−85 (нечет), Шишкина, 78−98, Завалишина, 1−17 (нечет); 6-й пер. Фабрично-заводской, 1−16; 7-й пер. Фабрично-заводской, 1−16; 8-й пер. Фабрично-заводской, 1−16; 1-я Радиальная, 1−18 — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на пересечении улиц Нефтебазовая и 2-й Потребительской — с 09.00 до 16.00.
Будьте внимательны и осторожны!