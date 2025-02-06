На Воронежскую область в выходные обрушатся морозы

В субботу, 8 февраля, в Воронежской области также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер останется северо-восточным, но усилится до 7−12 м/с. Ночью температура опустится до −7… −12 градусов, днём будет от −1 до −6 градусов. В Воронеже в субботу ночью ожидается около −8 градусов, днём — от −2 до −4 градусов.