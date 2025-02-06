На Воронежскую область в выходные обрушатся морозы

В Воронежской области похолодает, следует из прогноза синоптиков.
Холоднее всего будет воскресенье, 9 февраля. Прогнозируется переменная облачность. Ночью температура будет около −10 градусов, днём — около −4 градусов. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Воронеже ожидается переменная облачность в пятницу, 7 февраля, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от −7 до −9 градусов, днём — от −3 до −5 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6−11 м/с.
В субботу, 8 февраля, в Воронежской области также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер останется северо-восточным, но усилится до 7−12 м/с. Ночью температура опустится до −7… −12 градусов, днём будет от −1 до −6 градусов. В Воронеже в субботу ночью ожидается около −8 градусов, днём — от −2 до −4 градусов.