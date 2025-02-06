Telegram впервые обошел YouTube по охвату

Первые жалобы на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве на десктопах начались в начале августа 2024 года. Замедление работы сервиса на всех устройствах произошло в середине декабря. Представитель Google тогда сообщал, что компании известно том, что некоторые пользователи не могут получить доступ к видеохостингу в России. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — уточнял он.