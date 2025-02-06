Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области продлили на пять лет сроки замены старых лифтов

В 2025 году в нашем регионе планируют установить 316 новых подъемных кабин.

Источник: Комсомольская правда

В ходе реализации планов по замене старых лифтов в Воронежской области столкнулись с определенными проблемами. О них рассказал на пресс-конференции в Доме журналистов министр ЖКХ и энергетики нашего региона Евгений Бажанов.

По словам Бажанова, управляющие компании пока меняют лифты не очень активно. Вероятно, они в курсе, что решение Таможенного союза о том, что это работа должна быть закончена к февралю 2025 года, изменили. Теперь срок продлили до 2030 года. Однако Бажанов уверяет, что региональные власти не собираются так долго ждать. Из чего следует вывод, что спокойно ничего не делать в этом направлении управляющим компаниям и ТСЖ чиновники намереваются не дать.

Также Евгений Бажанов сообщил, что в 2024 году в Воронежской области установили 650 новых лифтов, а в 2025 планируют заменить еще 316.

недвижимость