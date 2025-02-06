В Воронежской области продлили на пять лет сроки замены старых лифтов

В ходе реализации планов по замене старых лифтов в Воронежской области столкнулись с определенными проблемами. О них рассказал на пресс-конференции в Доме журналистов министр ЖКХ и энергетики нашего региона Евгений Бажанов.
По словам Бажанова, управляющие компании пока меняют лифты не очень активно. Вероятно, они в курсе, что решение Таможенного союза о том, что это работа должна быть закончена к февралю 2025 года, изменили. Теперь срок продлили до 2030 года. Однако Бажанов уверяет, что региональные власти не собираются так долго ждать. Из чего следует вывод, что спокойно ничего не делать в этом направлении управляющим компаниям и ТСЖ чиновники намереваются не дать.
Также Евгений Бажанов сообщил, что в 2024 году в Воронежской области установили 650 новых лифтов, а в 2025 планируют заменить еще 316.