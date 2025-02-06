Недалеко от уфимского аэропорта пешеход попал под колеса французской иномарки

Сегодня вечером, 6 февраля, под Уфой в ДТП пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась недалеко от аэропорта. Согласно предварительным данным, водитель за рулем Renault Megane ехал в сторону Уфы и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали.
— По данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
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