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Недалеко от уфимского аэропорта пешеход попал под колеса французской иномарки

Под Уфой на пути из аэропорта Renault Megane сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 6 февраля, под Уфой в ДТП пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась недалеко от аэропорта. Согласно предварительным данным, водитель за рулем Renault Megane ехал в сторону Уфы и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали.

— По данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.

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