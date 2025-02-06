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В Кумертау трое парней побили полицейского, засняли это на видео и выложили запись в соцсети

В Башкирии парни избили полицейского на камеру и выложили видео в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау подошло к концу расследование избиения полицейского. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Все случилось минувшей осенью — утром 9 ноября. Сотрудник полиции, будучи на дежурстве, заметил на улице троих пьяных молодых людей. Они шумели и ругались матом. Правоохранитель потребовал от парней вести себя прилично, но те в ответ принялись бить его руками и ногами, и при этом снимая все на камеру. После этого молодые люди смонтировали из записи видео и опубликовали его в социальной сети.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвиняемые признали вину. Материалы дела направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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