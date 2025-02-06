В Крыму внесены изменения в правила использования сапбордов

Также были введены ограничения по расстоянию, которое можно преодолеть на сапборде. Теперь отплывать от берега можно не более чем на 500 метров. Также запрещено использовать сапборд при волнении моря — высота волн не должна превышать 25 сантиметров. В пунктах проката досок теперь должны быть не только штатные спасатели, но и спасательное судно.