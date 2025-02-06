В Крыму внесены изменения в правила использования сапбордов

В Крыму произошли изменения в правилах использования сапбордов. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил Александр Зраенко, заместитель начальника территориального органа ГУ МЧС России по Республике Крым.
Изменения затрагивают как индивидуальных владельцев досок для плавания, так и всех, кто предоставляет услуги по аренде. По словам Зраенко, все пользователи сапбордов обязаны иметь при себе спасательные жилеты и находиться в трезвом состоянии.
«К индивидуальному использованию сапборда допускаются дети с 12 лет. Если до 12, то обязательно в сопровождение взрослых», — рассказал замруководителя территориального органа МЧС.
Также были введены ограничения по расстоянию, которое можно преодолеть на сапборде. Теперь отплывать от берега можно не более чем на 500 метров. Также запрещено использовать сапборд при волнении моря — высота волн не должна превышать 25 сантиметров. В пунктах проката досок теперь должны быть не только штатные спасатели, но и спасательное судно.