Транспортные полицейские изъяли боеприпасы у жителя Ростовской области

Полицейские обнаружили у 52-летнего дончанина банку с порохом и одиннадцать патронов. Подозрительную находку изъяли для экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что патроны пригодны к стрельбе, а порох промышленного изготовления — к взрыву. Опасные предметы и вещества мужчина держал у себя дома с 2009 года.