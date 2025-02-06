Транспортные полицейские изъяли боеприпасы у жителя Ростовской области

Сотрудники уголовного розыска Сальского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов у жителя Орловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские обнаружили у 52-летнего дончанина банку с порохом и одиннадцать патронов. Подозрительную находку изъяли для экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что патроны пригодны к стрельбе, а порох промышленного изготовления — к взрыву. Опасные предметы и вещества мужчина держал у себя дома с 2009 года.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Максимальное наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.