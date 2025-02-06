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Транспортные полицейские изъяли боеприпасы у жителя Ростовской области

В Ростовской области транспортные полицейские изъяли у мужчины взрывчатые вещества.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска Сальского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов у жителя Орловского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские обнаружили у 52-летнего дончанина банку с порохом и одиннадцать патронов. Подозрительную находку изъяли для экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что патроны пригодны к стрельбе, а порох промышленного изготовления — к взрыву. Опасные предметы и вещества мужчина держал у себя дома с 2009 года.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Максимальное наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.