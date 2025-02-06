Глава МЧС России назначил своим помощником Юрия Мезинова, работавшего на Дону

— Для Юрия Геннадьевича это не первая должность в МЧС России. Ранее он проходил службу в рядах государственной противопожарной службы, знаком с реальной работой пожарных и спасателей. Юрия Геннадьевича отличает активная гражданская позиция. С 2014 года он помогает с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Ваш богатый опыт работы в зоне проведения специальной операции поможет в решении задач, — отметил Александр Куренков, обращаясь к помощнику.