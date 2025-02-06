Сегодня, 6 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Данил Алалыкин (забросил шайбы в ворота соперников на второй минуте матча), Шелдон Ремпал (16), Александр Хмелевский (48) и Нэйтан Тодд (57). За команду гостей отличился Лука Профака (34).
В настоящее время «СЮ» после 52 игр с 71 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится во вторник — 11 февраля. Команда схлестнется в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».
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