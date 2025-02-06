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В Таганроге семья с ребенком-инвалидом получила жилье после вмешательства прокуратуры

Семья из Таганрога с ребенком-инвалидом получила положенное жилье после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокуратура через суд добилась предоставления жилья семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщили в региональном ведомстве 6 февраля.

Согласно опубликованной информации, в семье мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. Его семья имеет право на получение жилья вне очереди. Однако администрация города эти обязательства проигнорировала. После этого прокуратура начала проверку. В суд был направлен соответствующий иск.

Требования прокуратуры удовлетворены, семья обеспечена благоустроенным жильем.