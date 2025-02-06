В Таганроге семья с ребенком-инвалидом получила жилье после вмешательства прокуратуры

Согласно опубликованной информации, в семье мальчик страдает тяжелым хроническим заболеванием. Его семья имеет право на получение жилья вне очереди. Однако администрация города эти обязательства проигнорировала. После этого прокуратура начала проверку. В суд был направлен соответствующий иск.