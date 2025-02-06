Разработка Корочкиной позволит создать банк репродуктивных клеток животных

Как отметил ректор СПбГУВМ, присуждение премии Корочкиной является закономерным результатом ее многолетней работы. Кормовые добавки, которые она разработала, уже внедрены на нескольких предприятиях и показывают существенное улучшение репродуктивных показателей поголовья. Все компоненты добавок — отечественного производства, они значительно дешевле импортных аналогов и при этом не уступают им в эффективности. В текущих условиях это особенно актуально для обеспечения стабильного развития российского животноводства.