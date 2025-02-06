Разработка Корочкиной позволит создать банк репродуктивных клеток животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Разработка профессора кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Елены Корочкиной в области сохранения генетического материала позволит создать первый в России полноценный банк репродуктивных клеток сельскохозяйственных животных. Такое мнение высказал ТАСС ректор университета, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
Корочкина удостоена премии президента РФ для молодых ученых за 2024 год. Она разработала инновационные кормовые добавки — растительно-минеральные и минеральные комплексы. А также предложила новые способы коррекции отрицательного воздействия стресс-факторов на воспроизводительную способность самцов и модифицировала протоколы сохранения генетического материала.
«Наиболее перспективной считаю ее разработку модели среды-разбавителя для долговременного хранения генетического материала. По сути, это технология, которая позволит создать первый в России полноценный банк репродуктивных клеток сельскохозяйственных животных. Для отрасли это означает возможность сохранения генофонда ценных пород, повышение эффективности селекционной работы и снижение зависимости от импорта генетического материала», — сказал Племяшов.
Как отметил ректор СПбГУВМ, присуждение премии Корочкиной является закономерным результатом ее многолетней работы. Кормовые добавки, которые она разработала, уже внедрены на нескольких предприятиях и показывают существенное улучшение репродуктивных показателей поголовья. Все компоненты добавок — отечественного производства, они значительно дешевле импортных аналогов и при этом не уступают им в эффективности. В текущих условиях это особенно актуально для обеспечения стабильного развития российского животноводства.
Премия президента РФ присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки. Ежегодно вручается не более четырех наград. За 2024 год лауреатами из Петербурга стали профессор СПбГУВМ Елена Корочкина, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон.
«Присуждение премии президента нашим молодым ученым подтверждает высочайший уровень научного потенциала Петербурга. Мы остаемся одним из ведущих центров научной мысли в стране», — привели в пресс-службе Смольного слова губернатора города Александра Беглова.