Беларусбанк открыл новую программу кредитования на автомобили Belgee

Новая программа кредитования физлиц на приобретение автомобилей Belgee начинает работать в Беларуси, пишет БелТА.
Программу с 6 февраля запускает Беларусбанк. Она касается автомобилей моделей S50, X50, X70, приобретаемых через официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ».
Кредит предусматривает сниженную процентную ставку по кредиту в льготный период — 9% годовых (ставка рефинансирования минус 0,5 п.п.). В дальнейшем ставка будет равна 14,5% годовых (ставка рефинансирования, увеличенная на 5 п.п.).
Также информируют, что для модели S50 банк готов предоставить до 90% стоимости авто с периодом льготной ставки 3 года.
Кроме того, для моделей X50, X70 льготный период кредитования зависит от суммы внесенных собственных средств.
Сообщается, что если она равна 25−40% стоимости машины, то период кредитования по сниженной ставке составит 2 года. А если оплатить самостоятельно более 40% стоимости авто — льготный период увеличивается до трех лет.
Следует учесть, что кредит дают на срок до 10 лет с возможностью досрочного погашения.
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