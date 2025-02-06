«Земля — корабль»: как готовят к открытию музейный корпус «Планета Океан» в Калининграде

Всего в корпусе разместят около пяти тысяч предметов. Многие экспонаты интерактивные и будут демонстрировать различные природные и технические процессы. «Есть у нас Лаборатория воды с научно-техническими экспонатами. Чтобы вы понимали, это огромный гидролоток, который создаёт, допустим, цунами. Нужно было придумать, как это сделать, создать экспериментальную модель, проработать её, и только потом у вас появляется гидролоток. А таких экспонатов там порядка 12. Это очень сложная история», — объясняет руководитель бюро «Метаформа» Александр Ткаченко.