«Земля — корабль»: как готовят к открытию музейный корпус «Планета Океан» в Калининграде

В Калининграде готовят к открытию музейный корпус «Планета Океан». Сейчас эксперты настраивают оборудование аквариумов, декорируют помещения, создают научно-технические экспонаты и информационные материалы. Часть комплекса заработает весной 2025 года. Как выглядит новый корпус Музея Мирового океана и что уже успели сделать — в материале Калининград.Ru.
«Планету Океан» ввели в эксплуатацию в конце 2024 года. Специалисты построили 42-метровый шар из стекла и два прямоугольных блока, представляющих собой единый комплекс. Его общая площадь составляет почти десять тысяч «квадратов». Над входной группой выполнили навес в виде волны. Под ним обустроили фонтан, который будет не только украшением территории, но и местом проведения конкурсов судомоделистов.
«Планета Океан» — наш корабль. Он стоит на нашей набережной, наконец-то ошвартовался и скоро будет принимать посетителей. Это корабль, потому что мы все с вами находимся на планете, которая вращается вокруг Солнца по своему маршруту, как и ходят корабли, — говорит президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
Входная группа станет местом приёма посетителей. По задумке авторов, она будет показывать красоту и разнообразие побережья Балтийского моря. Здесь создадут декор в виде дюн, сосен, фашин. На стенах изобразят карты эпохи Возрождения и цитаты великих учёных и путешественников.
В корпусе-шаре — семь палуб с экспозициями-лабораториями, планетарием, библиотекой. Музейные пространства будут рассказывать о достижениях науки, истории жизни на Земле, экологии, изменении климата, изучении космоса, ресурсах Мирового океана. В помещениях уже смонтировали 29 аквариумов, самый большой из них — восьмиметровый куб. Сейчас специалисты настраивают оборудование и устанавливают декор. Здесь посетители смогут познакомиться с обитателями водоёмов со всего мира, пройтись по туннелю, над которым плавают акулы, посмотреть на кормление рыб.
Всего в корпусе разместят около пяти тысяч предметов. Многие экспонаты интерактивные и будут демонстрировать различные природные и технические процессы. «Есть у нас Лаборатория воды с научно-техническими экспонатами. Чтобы вы понимали, это огромный гидролоток, который создаёт, допустим, цунами. Нужно было придумать, как это сделать, создать экспериментальную модель, проработать её, и только потом у вас появляется гидролоток. А таких экспонатов там порядка 12. Это очень сложная история», — объясняет руководитель бюро «Метаформа» Александр Ткаченко.
Из помещений с аквариумами посетители смогут попасть в большой зал. Его высота составляет 18 метров. Здесь установят гигантский экран и орган, чтобы гости могли увидеть и услышать океан. Под потолком подвесят шар с проекцией движения волн. Круглый стеклянный лифт станет геохронологической шкалой.
На верхних этажах можно будет посетить «каюты»: соляную пещеру, янтарную комнату и другие. В библиотеке организовали смотровую площадку, откуда открываются виды на порт и на город. Специалисты завершают работы в образовательном центре «ОКЕАНиЯ».
По предварительным расчётам, корпус сможет принимать около 200 человек в час, однако ожидается, что гостей будет больше. По словам Светланы Сивковой, в настоящее время самая сложная задача для музейщиков — развести потоки так, чтобы всем было комфортно. Для посетителей готовят различные маршруты и программы экскурсий.
«Планету Океан» намерены открывать постепенно в течение года. Первым заработает образовательный центр — 12 апреля. В Музее Мирового океана рассчитывают, что к этому моменту успеют закончить и некоторые экспозиции. Большую часть комплекса хотят запустить к Водной ассамблее в сентябре.