Огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска

Уникальное здание в форме карты Беларуси возведут в Минске, пишет БелТА. Директор Института истории НАН Вадим Лакиза рассказал, каким оно будет.
— Новое здание Национального исторического музея проектируется в виде карты Беларуси. Многоэтажный, с большими пространствами, холлами, планируется около 20 тысяч квадратных метров для удобства всех туристов, — сказал Лакиза.
Проект нового здания Национального исторического музея показан белорусам. Фото: БелТА.
Он отметил, что в музее посетителям будут показаны различные этапы истории страны. При этом применят все доступные современные технологии.
— За последние годы получена тысяча уникальных новых предметов, которые положены в концепцию Национального исторического музея и будут показаны в будущих залах, — сказал он.
Проект нового здания Национального исторического музея показан белорусам. Фото: БелТА.
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