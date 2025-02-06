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Огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска

Здание Национального исторического музея построят в форме карты Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Уникальное здание в форме карты Беларуси возведут в Минске, пишет БелТА. Директор Института истории НАН Вадим Лакиза рассказал, каким оно будет.

— Новое здание Национального исторического музея проектируется в виде карты Беларуси. Многоэтажный, с большими пространствами, холлами, планируется около 20 тысяч квадратных метров для удобства всех туристов, — сказал Лакиза.

Проект нового здания Национального исторического музея показан белорусам. Фото: БелТА.

Он отметил, что в музее посетителям будут показаны различные этапы истории страны. При этом применят все доступные современные технологии.

— За последние годы получена тысяча уникальных новых предметов, которые положены в концепцию Национального исторического музея и будут показаны в будущих залах, — сказал он.

Проект нового здания Национального исторического музея показан белорусам. Фото: БелТА.

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