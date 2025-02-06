В Австралии впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Исследователи рассчитывают, что успешный опыт в будущем поможет спасти другие виды сумчатых животных, которым грозит вымирание. В первую очередь речь идет о коалах, тасманском дьяволе и квинслендском вомбате. Для выращивания эмбриона был использован материал от самки и самца кенгуру, которые уже умерли.