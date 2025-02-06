Психологи выявили 15 «эволюционно обусловленных» мотивов поведения человека

Также исследователи выявили различия в выраженности мотивов в зависимости от пола и возраста. Женщины чаще проявляют интерес к мотивам заботы и комфорта, тогда как мужчины более склонны к мотивам статуса и влечения. В свою очередь молодые добровольцы были больше ориентированы на статус и игру, в то время как в старшем возрасте на первый план выходят страхи и забота о комфорте. Понимание этого, как считают Онджер и его коллеги, поможет создать более качественную рекламу, терапии от различных психических расстройств, а также системы ИИ, способные более точно распознавать мотивы людей.