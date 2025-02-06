Психологи выявили 15 «эволюционно обусловленных» мотивов поведения человека

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские и британские исследователи выявили при помощи методов сетевой психометрики 15 ключевых мотивов человеческого поведения, обусловленных историей эволюции человека и управляющих действиями людей, а также отношениями между индивидами. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Результаты исследования могут быть полезны в различных сферах — от маркетинга до IT. Например, в рекламе понимание мотивов различных социальных групп позволяет точнее настроить коммуникацию. Молодежь, ориентированная на статус и игру, скорее откликнется на стимулы, связанные с престижем и развлечениями, тогда как зрелой аудитории важны безопасность, надежность и комфорт», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа британских и российских исследователей под руководством британского антрополога Роберта Онджера, доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM). Он уже несколько десятилетий изучает культурную эволюцию человечества и то, как этот процесс повлиял на типичные черты поведения и психики людей, а также мотивы, управляющие теми или иными действиями индивидов.
В частности, более 10 лет назад Онджер выдвинул гипотезу о том, что большинство мотивов поведения человека связаны, в первую очередь, с исполнением двух ключевых эволюционных задач — выживанием внутри человеческого социума и продолжением своего рода. Для выявления подобных мотивов и изучения возможных связей между ними российские и британские исследователи провели опрос среди пятисот жителей Соединенного Королевства и проанализировали его результаты при помощи методов сетевой психометрики.
Ключевые мотивы поведения людей.
«Сетевая психометрика позволила нам увидеть, как мотивы связаны друг с другом. Например, мотивы “любовь” и “забота” находятся рядом друг с другом в сети, что логично с точки зрения эволюции: забота о потомстве повышает его шансы на выживание. В то же время такие мотивы как “страх” и “любопытство” часто проявляют противоположные эффекты. Страх удерживает нас от опасности, но чрезмерное его проявление может сдерживать любопытство, способствующее познанию и инновациям», -пояснила младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ Альбина Галлямова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Проведенный учеными анализ указал на то, что поведение человека регулируют 15 ключевых мотивов, которые можно объединить в пять больших групп: связанные с окружающей средой (накопление, созидание), физиологические (страх, отвращение, голод, комфорт), репродуктивные (влечение, привлечение партнера, любовь, воспитание), психологические (любопытство, игра), а также социальные (принадлежность, статус и справедливость).
Также исследователи выявили различия в выраженности мотивов в зависимости от пола и возраста. Женщины чаще проявляют интерес к мотивам заботы и комфорта, тогда как мужчины более склонны к мотивам статуса и влечения. В свою очередь молодые добровольцы были больше ориентированы на статус и игру, в то время как в старшем возрасте на первый план выходят страхи и забота о комфорте. Понимание этого, как считают Онджер и его коллеги, поможет создать более качественную рекламу, терапии от различных психических расстройств, а также системы ИИ, способные более точно распознавать мотивы людей.