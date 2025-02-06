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Носорог Теркель из Ростовского зоопарка впервые увидел снег

В зоопарке Ростова-на-Дону носорог обрадовался снегу.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в зоопарке носорог впервые увидел снег. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада 5 февраля.

На кадрах видно, как зоологи выпустили громилу Теркеля в летний вольер. До этого носорог не видел настоящую зиму. Сотрудники зоопарка решили выпустить Теркеля ненадолго в летний вольер. Отметим, что носороги спокойно могут выдерживать холодную погоду без осадков и сильного ветра.

— Теперь Теркель, как ребенок, радуется чему-то белому и пушистому на земле, не понимая, что же это, — поделились сотрудники Ростовского зоопарка.

До этого животное выходило из зимнего вольера в январе, когда столбики термометров достигли +13 градусов.