Носорог Теркель из Ростовского зоопарка впервые увидел снег

В Ростове-на-Дону в зоопарке носорог впервые увидел снег. Об этом сообщили на официальной странице Зоосада 5 февраля.
На кадрах видно, как зоологи выпустили громилу Теркеля в летний вольер. До этого носорог не видел настоящую зиму. Сотрудники зоопарка решили выпустить Теркеля ненадолго в летний вольер. Отметим, что носороги спокойно могут выдерживать холодную погоду без осадков и сильного ветра.
— Теперь Теркель, как ребенок, радуется чему-то белому и пушистому на земле, не понимая, что же это, — поделились сотрудники Ростовского зоопарка.
До этого животное выходило из зимнего вольера в январе, когда столбики термометров достигли +13 градусов.