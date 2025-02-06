Носорог Теркель из Ростовского зоопарка впервые увидел снег

На кадрах видно, как зоологи выпустили громилу Теркеля в летний вольер. До этого носорог не видел настоящую зиму. Сотрудники зоопарка решили выпустить Теркеля ненадолго в летний вольер. Отметим, что носороги спокойно могут выдерживать холодную погоду без осадков и сильного ветра.