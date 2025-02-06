Глава Самарской области не смог дождаться электрички в Сызрани

— А гармоничность развития Кошек, Новокуйбышевска, Сызрани — очень красивого исторического маленького города и очень-очень депрессивного — пока не на том уровне. А к чему это приводит? К тому, что за счет этой тупиковости и отсутствия связи даже внутри субъекта люди видят свой город как некий тупик. Как результат, у нас из Сызрани уехало больше 15% населения за последние 15 лет, — отметил губернатор.