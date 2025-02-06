Инвалиду не стали предоставлять жизненно важное лекарство: прокуроры подали в суд на Минздрав Башкирии

Прокуратура Аскинского района Башкирии провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
30-летний мужчина страдает из-за иммунного заболевания, он является инвалидом и нуждается в приеме жизненно важного лекарства. Однако на протяжении долгого времени необходимый препарат ему не предоставляли, а выписанный рецепт находится на отсроченном обслуживании.
Прокуратура направила в суд иск о возложении на региональное Министерство здравоохранения и медучреждение обязанности бесперебойно обеспечивать мужчину лекарством, а также взыскании компенсации морального вреда. Инстанция удовлетворила требования прокурора.
— Исполнение решение суда находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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