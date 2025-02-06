Ковальчук: РФ всегда была в первых рядах по уровню технологий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия всегда была в первых рядах по уровню развития науки и технологий, которые неизбежно определяют могущество и облик страны. Сегодня она успешно восстанавливает свое технологическое лидерство во всех отраслях, убежден глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Наука всегда определяла технологии, а технологии [определяли] облик и могущество страны, и мы всегда были в первых рядах, — напомнил он в комментарии “Известиям”. — Сегодня мы свое лидерство восстанавливаем».
Это, по словам Ковальчука, хорошо видно по глубоким изменениям во всех сферах жизни. О технологических успехах России можно судить как по продвижению специальной военной операции на Украине, так и по совершенствованию вопросов внутри страны, к которым относятся радикально новые технологии строительства дорог или «евроремонт, о котором не слышали 30 лет назад».
Так же глубоко эти изменения происходят и в энергетике, и в проектировании атомных объектов, объяснил глава института. Он призвал обратить внимание на госкорпорацию «Росатом» и на ядерный комплекс России — все это напрямую «говорит об уровне российских технологий». «Поэтому я думаю, [что] мы были величайшей технологической державой и сохранили эти важные вещи», — убежден Ковальчук.