Ковальчук: РФ всегда была в первых рядах по уровню технологий

Так же глубоко эти изменения происходят и в энергетике, и в проектировании атомных объектов, объяснил глава института. Он призвал обратить внимание на госкорпорацию «Росатом» и на ядерный комплекс России — все это напрямую «говорит об уровне российских технологий». «Поэтому я думаю, [что] мы были величайшей технологической державой и сохранили эти важные вещи», — убежден Ковальчук.