Представлен первый в РФ клонированный по новой технологии теленок

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Первого в России теленка, клонированного по новой технологии Handmade cloning, представили на ферме в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Матерью клона стала корова с рекордными показателями надоев, что в перспективе позволит получить значительный экономический эффект для развития животноводства, сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, директор компании, в которой провели клонирование, Виктор Погребняк.
«Мы клонировали нашу лучшую корову. В России всего девять клонированных коров, но конкретно Звездочка (кличка клона — прим. ТАСС) — первый атрогенный клон, сделанный по технологии Handmade cloning на Кубани. Это прорыв и шаг вперед, вспомогательная продуктивная технология», — говорит Погребняк.
Корова-рекордсменка по надоям, от которой взяли генетический материал для клонирования, давала 18 тонн молока в год, это в три раза больше, чем от других животных. Звездочка является копией своей матери, однако при рождении она достигла размеров двухмесячных телят — вдвое тяжелее своих ровесников — 75 кг вместо положенных 35. Сейчас ей 11 месяцев и ее вес составляет около 450 кг.
«Это первые шаги в развитии, в больших масштабах клонирование производить еще рано, но мы будем отслеживать процесс. Он недешевый и важна рентабельность», — уточнил журналистам заместитель генерального директора по научно-технической деятельности компании «Прогресс агро», где содержится Звездочка, Йожеф Фекете.
Краснодарский край является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции в РФ. В крае ежегодно производят 1,5 млн тонн молока, около 600 тыс. тонн мяса в живом весе, 1,5 млрд штук яиц.