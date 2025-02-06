Представлен первый в РФ клонированный по новой технологии теленок

Корова-рекордсменка по надоям, от которой взяли генетический материал для клонирования, давала 18 тонн молока в год, это в три раза больше, чем от других животных. Звездочка является копией своей матери, однако при рождении она достигла размеров двухмесячных телят — вдвое тяжелее своих ровесников — 75 кг вместо положенных 35. Сейчас ей 11 месяцев и ее вес составляет около 450 кг.