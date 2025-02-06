Жильцы дома, где могли убить экс-мэра Самары Тархова, попросили не беспокоить их

По данным SHOT, бывший градоначальник владел двумя участками в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья. На одном из них, площадь которого чуть более 1 тыс. кв. м, расположен коттедж площадью 372,90 кв. м. На втором участке стоит дом площадью почти 890 кв. м. У Тархова также есть квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Площадь жилья — 172,6 кв. м, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей.