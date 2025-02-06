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Ростовчанам назвали признаки наркозависимости у детей

Врач Умнов назвал первые признаки наркозависимости у детей.

Источник: Комсомольская правда

Врач назвал первые признаки наркозависимости у детей. Об этом эксперт Александр Умнов сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, первыми признаками зависимости у подростков является снижение успеваемости в школе. Также ребенок может совершать нелогичные поступки и странные действия. Кроме того, родители могут заметить в своем ребенке скрытность и резкие перепады настроения.

— Внезапная агрессивность сменяется депрессией, возникают необоснованные и необъяснимые, нелогичные поступки. Также у употребляющего ухудшается успеваемость в учебе. Меняется круг общения подростка, — поделился специалист.

Старые друзья внезапно меняются на новых «товарищей», которых тщательно скрывают. Ребенок становится скрытным, устанавливает пароли на свои гаджеты, — добавил Умнов.