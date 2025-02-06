В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

«Ушел из жизни артист Анатолий Григорьевич Худолеев. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле “Прошлым летом в Чулимске”. Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим», — говорится в сообщении.