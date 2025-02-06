В Петербурге умер заслуженный артист России Анатолий Худолеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Актер Театра имени Веры Комиссаржевской, заслуженный артист России Анатолий Худолеев умер на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«Ушел из жизни артист Анатолий Григорьевич Худолеев. Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле “Прошлым летом в Чулимске”. Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим», — говорится в сообщении.
Худолеев родился в 1942 году. За годы работы в театре имени Комиссаржевской, куда Худолеев пришел в 1976 году, он проявил себя актером широкого амплуа и сыграл более 50 ролей.
С 1969 года артист много снимался в кино. Художественно значимые работы последних лет пришлись на сериалы Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Худолеев также снимался в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия».