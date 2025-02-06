Специалист раскрыл подводные камни сидячей работы

— Для того чтобы снизить риски, необходимо каждые 45 минут делать перерыв в работе, вставать и ходить, пить воду, делать офисную зарядку и зарядку для глаз. Для повышения уровня физической активности поднимайтесь пешком по лестнице, гуляйте в перерыв, если ездите на общественном транспорте, выходите раньше на остановку, если дорога позволяет, — рассказала Овнанян.