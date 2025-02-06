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Специалист раскрыл подводные камни сидячей работы

Ростовчанам рассказали, чем вредна сидячая работа.

Источник: Комсомольская правда

Названа главная опасность сидячей работы. Об этом врач-методист сообщила в беседе с NEWS.ru.

По словам Эвелины Овнанян, сидячая работа может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Также частое нахождение в сидячих позах может спровоцировать появление проблем в суставах, позвоночнике и зрении.

— Для того чтобы снизить риски, необходимо каждые 45 минут делать перерыв в работе, вставать и ходить, пить воду, делать офисную зарядку и зарядку для глаз. Для повышения уровня физической активности поднимайтесь пешком по лестнице, гуляйте в перерыв, если ездите на общественном транспорте, выходите раньше на остановку, если дорога позволяет, — рассказала Овнанян.