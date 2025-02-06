В Вологодской области намерены обсудить полный запрет на аборты

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви. Такое мероприятие мы проведем во второй половине февраля», — сказал губернатор на оперативном совещании регионального правительства.