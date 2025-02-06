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ВШЭ: НИИ и вузы позитивно оценили ситуацию в науке

Первый проректор вуза, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг сообщил, что многие опрошенные при этом недовольны финансированием этой сферы.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские вузы и научные организации довольно позитивно оценивают ситуацию в отечественной науке и многого ожидают от будущего, хотя и проявляют недовольство финансированием. Об этом говорили на пресс-конференции в ТАСС руководители Института статистических исследований и экономики знаний высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ), представляя итоги 3-го раунда комплексного исследования «Делаем науку в России».

Как рассказал первый проректор ВШЭ, директор ИСИЭЗ Леонид Гохберг, были опрошены руководители 719 вузов и ведущих научных организаций — «практически все ядро российской науки». Социологи оценили ситуацию по 87 факторам, сгруппированным по 8 крупным блокам, выделили 47 конкретных мер государственной научно-технической политики и оценили их эффективность по целому ряду параметров.

«В целом, оценки ситуации в науке сегодня довольно позитивные. И более того, перспективы на ближайшие годы участники этой сферы оценивают еще более оптимистично, хотя, конечно, в разных секторах науки ситуация выглядит по-разному», рассказал Гохберг.

Наиболее оптимистично, по данным опроса, чувствуют себя вузы, они же имеют наиболее высокие ожидания на ближайшие годы. Это коррелирует с теми мерами поддержки университетов, которые стартовали в последние годы и довольно позитивно повлияли на развитие вузовской науки. Приток молодежи в науку сегодня нарастает.

Финансы, результативность, активность.

«Самый проблемный вопрос — это вопрос достаточности финансирования научных исследований», — отметил Гохберг. Так, обеспеченность финансовыми ресурсами за счет госзаданий респонденты оценили в среднем в 3,02 балла, за счет грантов отечественных фондов — в 3,09 балла, за счет субсидий и госконтрактов — в 3,17 балла.

Обеспеченность собственными средствами для проведения инициативных исследований оценивается несколько выше — в 3,47 балла.

«Серьезный разрыв между сегодняшней ситуацией и ожиданиями», по оценке Гохберга, наблюдается в таких областях, как результативность научных исследований, кооперация с бизнесом и инвестиции с его стороны, а также развитие информационной базы.

Как рассказала директор центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ Екатерина Стрельцова, в целом налицо значительное улучшение ситуации по сравнению с 2022 годом (предыдущие раунды исследования проходили в 2017 и 2022 годах).

Публикационная и патентная активность российских ученых оценивается довольно высоко, но только на внутреннем рынке. Вклад науки в объем лицензионной деятельности пока довольно ограничен.

Обеспеченность организаций ведущими и молодыми учеными респонденты оценили примерно на уровне 3,5 балла. Констатируются сложности с участием в международных проектах и привлечением зарубежных ученых, усложнение поставок импортного оборудования. Однако и доступ к отечественному программному обеспечению и искусственному интеллекту оценивается ниже 3 баллов.