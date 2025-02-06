ВШЭ: НИИ и вузы позитивно оценили ситуацию в науке

Наиболее оптимистично, по данным опроса, чувствуют себя вузы, они же имеют наиболее высокие ожидания на ближайшие годы. Это коррелирует с теми мерами поддержки университетов, которые стартовали в последние годы и довольно позитивно повлияли на развитие вузовской науки. Приток молодежи в науку сегодня нарастает.