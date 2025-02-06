Врач развеял страхи ростовчан о загрязненной мазутом воде

Врач раскрыл, приведет ли купание в загрязненной мазутом воде к раку. Об этом онколог Евгений Черемушкин рассказал в материале NEWS.ru.
Согласно опубликованной информации, многие туристы боятся отдыхать на черном море в связи с последними событиями. Люди опасаются за свое здоровье. Специалист заверил, что переживать не стоит.
— Химические канцерогены опасны только при длительном воздействии на организм. При однократном или кратковременном попадании говорить о серьезных рисках для здоровья не стоит. Ключевую роль в развитии онкологии играет так называемый накопительный эффект, — объяснил онколог.