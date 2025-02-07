Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Григорьев день 7 февраля на Весноуказателя

Узнали запреты и приметы на 7 февраля, когда празднуют Григорьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 февраля вспоминает святого Григория Богослова. В народе принято отмечать Григорьев день. Есть еще одно название — Григорий Весноуказатель. Считается, что с указанной даты год поворачивает с зимы на весну.

Что нельзя делать 7 февраля.

Запрещено говорить о своих успехах. Считается, что подобное может обернуться неприятностями для членов семьи. Не следует стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может привести к серьезным финансовым проблемам.

Что можно делать 7 февраля.

По традиции, день посвящали добрым делам, но о них никому не рассказывали. А еще святому молились те, кто не мог найти свою вторую половинку.

Согласно приметам, снег указывает на то, что зима окажется поздней. Вместе с тем сильный снегопад предсказывает раннюю осень.

Тем временем Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси.

А еще Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу.

Кстати, мы собрали скидки в универмагах Минска в феврале 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».