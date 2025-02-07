Что можно и нельзя делать в Григорьев день 7 февраля на Весноуказателя

Православная церковь 7 февраля вспоминает святого Григория Богослова. В народе принято отмечать Григорьев день. Есть еще одно название — Григорий Весноуказатель. Считается, что с указанной даты год поворачивает с зимы на весну.
Что нельзя делать 7 февраля.
Запрещено говорить о своих успехах. Считается, что подобное может обернуться неприятностями для членов семьи. Не следует стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может привести к серьезным финансовым проблемам.
Что можно делать 7 февраля.
По традиции, день посвящали добрым делам, но о них никому не рассказывали. А еще святому молились те, кто не мог найти свою вторую половинку.
Согласно приметам, снег указывает на то, что зима окажется поздней. Вместе с тем сильный снегопад предсказывает раннюю осень.
Тем временем Совмин определил товары, цены на которые будут регулироваться в Беларуси.
А еще Совмин Беларуси увеличил надбавки к зарплате среднему медперсоналу.
Кстати, мы собрали скидки в универмагах Минска в феврале 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».