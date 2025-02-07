Петербургское отделение РАН впервые проведет научный диктант

Как сообщили в пресс-службе СПбО РАН, прохождение диктанта займет около часа, в нем 20 вопросов, которые составлены в тестовой форме, и у каждого из них будет один правильный ответ. В очном формате поучаствуют около 300 человек, он пройдет в историческом здании Императорской Академии наук на Университетской набережной, 5. Ведущим выступит директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнёв. Также участники очного формата смогут посетить экскурсию по зданию СПбО РАН и получить памятные сувениры.