Петербургское отделение РАН впервые проведет научный диктант

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук (СПбО РАН) впервые проведет собственный Всероссийский научный диктант. Мероприятие состоится 7 февраля в очном и онлайн-форматах, рассказал журналистам председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.
«Мы выступили с инициативой, именно наше отделение, но с федеральной инициативой — провести первый Всероссийский научный диктант. Петербург — город творческий, поэтому мы первенство за собой закрепили. Это будет очный и онлайн-формат. Такие тесты на понимание, знание науки, события, которые там произошли», — сказал он.
Как отметил Рудской, по результатам диктанта не будут выбирать абсолютного победителя, но информацию об отличившихся участниках опубликуют на сайте и в сборнике отделения РАН «Научный Санкт-Петербург». Возрастных ограничений для участия нет. «Мы это будем проводить ежегодно и сохраним за собой авторство на это мероприятие», — добавил он.
Как сообщили в пресс-службе СПбО РАН, прохождение диктанта займет около часа, в нем 20 вопросов, которые составлены в тестовой форме, и у каждого из них будет один правильный ответ. В очном формате поучаствуют около 300 человек, он пройдет в историческом здании Императорской Академии наук на Университетской набережной, 5. Ведущим выступит директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнёв. Также участники очного формата смогут посетить экскурсию по зданию СПбО РАН и получить памятные сувениры.