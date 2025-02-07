Достучаться до Пушкина: в Et Cetera состоялась премьера по повести Гоголя

В новых «Старосветских помещиках» есть персонаж Пушкин, а часть спектакля — на эстонском языке. В театре Et Cetera под руководством Александра Калягина поставили повесть Николая Гоголя. Режиссер Владимир Бельдиян создал симбиоз музыки, живописных декораций, игры актеров и авторского слога. В главной роли — народная артистка России Людмила Дмитриева. В начале февраля «Известия» побывали на премьерном показе и оценили спектакль.
Похвала кумира.
Пушкин для Гоголя был кумиром. Николай Васильевич от руки переписывал сочинения поэта, а в 19 лет отправился в Петербург, чтобы лично познакомиться с Александром Сергеевичем. Но три попытки достучаться до него так и не увенчались успехом. Гоголь вернулся к Пушкину на следующий день. «Дома ли хозяин?» — спросил он у слуги. «Почивают!» — прозвучал ответ. «Верно всю ночь работал?» — спросил визитер. — «Как же, работал, в картишки играл». Так ходил он к Александру Сергеевичу две недели. Сблизились два литератора спустя три года. То, что сам Пушкин лестно отозвался о даровании молодого писателя, приободрило Николая Васильевича. Гоголь пообещал своему кумиру написать что-нибудь о жизни Малороссии. И сдержал свое обещание. «Старосветские помещики» — повесть, входящая в сборник «Миргород», вместе с «Вием», «Тарасом Бульбой». Это продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев.
В спектакле роль Пушкина исполнила Наталья Баландина. Актриса в постановке Владимира Бельдияна — в трех лицах. Кроме поэта играет ключницу Явдоху и приказчика Ничипора. Пушкин, как тень, то и дело появляется в постановке. Его образ считывается и в профиле актера Артема Блинова, играющего Гоголя. Появляется поэт и из хозяйской корзинки. Двойную фоторамку с портретами Александра Сергеевича и Николая Васильевича хозяева ставят на стол.
Эстонский акцент.
Спектакль создан с выдумкой. В нем много деталей и мелочей, на которые актеры делают акценты. Это компенсирует отсутствие текста. Герои практически не говорят. За их жизнеописание отвечает автор, он же писатель Гоголь. На сцене почти сказочная компания появляется паровозиком. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, а дедка в этой компании за локомотив. Он — двигательная сила в бытовании. Так, Афанасий Иванович не только хлопочет по хозяйству, но готов даже встать под ружье, если понадобится.
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев.
Персонажи постоянно в движении. Актриса Екатерина Егорова в программке значится Дурой. Она показывает высший пилотаж, перевоплощаясь то в курицу, то в собачку, то в блаженную. За кошечку в спектакле Анастасия Субботина. А Егор Шевченко исполняет роль Сеятеля. С него начинается повествование о жизни деревенских обывателей. Он важно вышагивает по сцене и размашистыми движениями разбрасывает зерно. Да так лихо это делает, что сидящих в первых рядах посыпает пшеницей. Он и конем скачет. Фыркает, ест с руки, возит кибитку. Все актеры владеют искусством пантомимы. В их пластике узнается живность со скотного двора, нелепые деревенские жители. Наталья Баландина играет проворовавшегося приказчика. Мужской образ она решает не только костюмом и гримом, но еще придумала особый язык для героя. Ее персонаж, пользуясь добротой хозяев Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича ворует и разбазаривает их добро.
— А давайте прокатимся к дубкам! — однажды предлагает старушка.
И каково же было ее разочарование, когда вместо столетних крепких деревьев она увидела одни пеньки. На резонный вопрос хозяйки — где дубки? — приказчик вдруг начинает быстро лопотать на какой-то тарабарщине. Прислушавшись, понимаешь, что актриса говорит по-эстонски. Наталья родом из Прибалтики. Знание языка пригодилось для создания образа.
Деревенская пастораль.
Гоголь написал «Старосветских помещиков» в 25 лет и посвятил повесть обитателям селений Малороссии. Николай Васильевич и сам родом из тех мест. Артему Блинову досталась главная и ответственная роль, он в постановке ведет повествование от автора. Его Гоголь то отправляется к Пушкину в Петербург с намерением услышать от гения тему для его новой книги, то едет в одну из отдаленных деревень, называемых в Малороссии старосветскими. Жизнь в них так тиха, что гостю, заехавшему ненароком в низенький барский домик, утопающий в зелени сада, страсти и тревожные волнения внешнего мира покажутся не существующими вовсе.
Режиссер посчитал, что гримировать артиста под Гоголя не стоит. Образ для Артема Блинова создан длинным пальто, черной шляпой и белой сорочкой. Писатель ведет повествование с видом знатока местных традиций. Дело в том, что актер родом из Полтавской области. Его детство прошло в Кременчуге. А там рукой подать до Диканьки, Миргорода и Сорочинцев, где родился Николай Васильевич Гоголь.
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев.
Главную женскую роль в спектакле сыграла народная артистка России Людмила Дмитриева. Гоголь пишет: «Пульхерия Ивановна почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица». Пульхерия Ивановна Людмилы Дмитриевой немногословна. Она больше молчит. Но в какой-то момент вдруг начинает говорить по-французски.
— А вы слыхали, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта? — вопрошает приехавший из соседней деревни гость радушных стариков.
— Что ж, — отвечает Афанасий Иванович. — Куплю себе новое вооружение. Возьму саблю или козацкую пику.
— Qu’est-ce que ce? — удивляется Пульхерия Ивановна. — Он же пойдёт на войну, и его там первый солдат застрелит!
Афанасия Ивановича играет Кирилл Лоскутов, которому еще очень далеко до старика. Но их комикующий дуэт с Людмилой Дмитриевой смотрится очень органично. Они как шерочка с машерочкой, как ниточка с иголочкой. Ни на шаг не отпускают друг друга. И как же страдает Афанасий Иванович, когда схоронил свою супругу.
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев.
Режиссер исследует не жизнь в деревенском доме, а свое отношение к героям. И заметно, что каждого из многочисленных обитателей этого селения он любит. Как и художник Софья Кобозева. В пространстве малой сцены театра она разместила барский домик с кладовыми, заполненными припасами, наливками и вареньем, скотный дор, сад, поле и даже железную дорогу. По которой редко, но всё же проходит паровоз. Она также создала костюмы для спектакля. А художник по свету Майя Шавдатуашвили смогла рассказать о расцвете, увядании и смерти поместья вместе с его владельцами. Атмосферу выстраивает и меланхоличная музыка Славы Жукова и Фаустаса Латенаса.
Жанр спектакля режиссер определил как «деревенская пастораль». Любителям неспешного, вдумчивого повествования постановка Владимира Бельдияна «Старосветские помещики» придется по вкусу. Ближайший спектакль 10 февраля.