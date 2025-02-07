Достучаться до Пушкина: в Et Cetera состоялась премьера по повести Гоголя

Пушкин для Гоголя был кумиром. Николай Васильевич от руки переписывал сочинения поэта, а в 19 лет отправился в Петербург, чтобы лично познакомиться с Александром Сергеевичем. Но три попытки достучаться до него так и не увенчались успехом. Гоголь вернулся к Пушкину на следующий день. «Дома ли хозяин?» — спросил он у слуги. «Почивают!» — прозвучал ответ. «Верно всю ночь работал?» — спросил визитер. — «Как же, работал, в картишки играл». Так ходил он к Александру Сергеевичу две недели. Сблизились два литератора спустя три года. То, что сам Пушкин лестно отозвался о даровании молодого писателя, приободрило Николая Васильевича. Гоголь пообещал своему кумиру написать что-нибудь о жизни Малороссии. И сдержал свое обещание. «Старосветские помещики» — повесть, входящая в сборник «Миргород», вместе с «Вием», «Тарасом Бульбой». Это продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки».