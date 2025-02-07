Благими знамениями: продажи книг Геймана в России упали на фоне скандала

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России снизились после обвинений автора в сексуальном насилии. Падение по сравнению с прошлым январем составило 10%, сообщили «Известиям» в крупнейшей федеральной сети магазинов «Читай-город». Самая продаваемая книга Геймана в нашей стране — «Коралина», по итогам 2024 года она заняла 25-е место в общем топ-100 и третье место в детском рейтинге. «Известия» разобрались в ситуации.
Гейман не издается в России, но всё еще пользуется популярностью.
Нил Гейман — британский писатель-фантаст, сценарист и автор графических романов, которого также называют мастером современного фэнтези. «Коралина», «Американские боги», «Звездная пыль», «Песочный человек», «Благие знамения» (в соавторстве с Терри Пратчеттом) — это не только самые знаменитые романы Геймана, но уже и не менее успешные экранизации. У писателя огромная фанатская база по всему миру, в том числе в России.
Весной 2022 года Гейман вслед за Стивеном Кингом объявил, что не будет продлевать контракты на издание своих книг в России из-за ситуации на Украине. В настоящее время Гейман не сотрудничает с российскими издательствами — АСТ и «Азбукой», входящими в группу «Эксмо-АСТ». При этом его произведения можно найти в магазинах, поскольку продаются они в рамках еще действующих контрактов. Впрочем, последняя крупная работа Геймана была выпущена в 2017 году, и информации о предстоящих новых релизах пока не поступало.
В пресс-службе крупнейшей федеральной сети магазинов «Читай-город» «Известиям» подтвердили, что Гейман продолжает пользоваться интересом у российских читателей. Самая популярная книга в «Читай-городе» — детская повесть «Коралина», написанная в 2002 году и опубликованная на русском языке в 2005-м.
— Это произведение в последние три года входит в топ продаж по сети в сегменте детской литературы. По итогам 2024 года книга заняла 25-е место в общем топ-100 и третье место в детском рейтинге, — сообщили в «Читай-городе».
При этом по итогам января 2025 года «Читай-город» зафиксировал падение продаж книг Геймана на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это произошло на фоне громкого скандала. Еще летом 2024 года Геймана обвинили в домогательствах и насилии сразу несколько женщин. В подкасте «Мастер: обвинения против Нила Геймана» издания Tortoise они утверждали, что тот принуждал их к «травматичному и унизительному сексу» без согласия. Ключевой момент — представители Геймана, как утверждается, заставили потерпевших подписать документы о неразглашении. Сам писатель обвинения в насилии тогда отверг. По словам его представителей, всё было «предельно уважительно и по обоюдному согласию».
Разбирательства продолжатся в суде.
Новый виток развития скандальной истории произошел в январе 2025 года, когда журнал New York Magazine опубликовал статью журналистки Лайлы Шапиро, в которой воссоздавалась подробная картина предполагаемых сексуальных преступлений Геймана, основанная на интервью с восемью женщинами. В центре история Скарлетт Павлович, которая присматривала за ребенком Геймана и его супруги Аманды Палмер — писательницы и певицы, известной своими феминистскими взглядами. В начале февраля, как пишет издание Variety, она подала иск в федеральный суд Висконсина. Он последовал сразу после того, как американское издательство комиксов Dark Horse Comics объявило, что больше не будет сотрудничать с Гейманом, и закрыло адаптацию «Дети Ананси».
В иске подробно описывается жестокое поведение Геймана, начавшееся в 2020 году, когда Аманда Палмер попросила Павлович посидеть с ребенком в их доме в Новой Зеландии. Сама пара Гейман — Палмер жила тогда в разных домах. Когда 22-летняя девушка приехала, Гейман настоял, чтобы она приняла ванну. Вскоре после этого, как говорится в иске, Гейман без ее согласия присоединился к ней.
Когда девушка сообщила Палмер, что подверглась нападению со стороны ее мужа, та не удивилась. В иске говорится, что более дюжины женщин, включая нескольких бывших сотрудниц их дома, уведомляли Палмер по поводу пережитого сексуального насилия со стороны Геймана. По словам Павлович, она обратилась в полицию, но правоохранительные органы отклонили ее заявление, поскольку Палмер отказалась сотрудничать с ними. В иске также указано, что Аманда знала о сексуальных домогательствах своего мужа по крайней мере с 2015 года. Они расстались в 2020 году, начался бракоразводный процесс и оформление опеки над ребенком. Сама Скарлетт Павлович после пережитого попала в психиатрический центр.
С какими последствиями уже столкнулся Гейман.
Несмотря на то что писатель по-прежнему отрицает все обвинения, проблемы у него начались. Помимо Dark Horse Comics четыре британских театра отменили показы нового мюзикла по мотивам его книги «Коралина». Гейман также покинул пост шоураннера сериала «Благие знамения», вместо третьего сезона история ангела Азирафеля и демона Кроули завершится на одном 90-минутном эпизоде. В начале февраля также стало известно, что Netflix закроет сериал «Песочный человек» после второго сезона.
В России книги Геймана можно увидеть на прилавках многих магазинов. В издательстве АСТ «Известиям» заявили, что выступают против любых форм насилия, но также считают важным уважать принципы справедливости и презумпции невиновности.
— На данный момент ни одно из обвинений против Нила Геймана не было подтверждено в судебном порядке. Издательство продолжает выполнять свои обязательства в рамках действующих контрактов и издавать книги автора, на которые имеет соответствующие права. Что касается моральной оценки сложившейся ситуации, то решение, продолжать ли дальнейшее знакомство с творчеством автора, мы оставляем за читателем, — прокомментировали в пресс-службе АСТ.
В книжном сервисе «Литрес» сообщили «Известиям», что всплеска интереса к книгам Геймана в январе не заметили. В сегменте цифровых книг самой популярной остается «Добрые предзнаменования» — аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.
Российские фанаты творчества автора разделились на два лагеря. В крупнейшем сообществе Геймана в социальной сети «ВКонтакте» некоторые поклонники шокированы происходящим, но просят четко разделять творчество и личность автора, поэтому выступают против отмены постановок и сериалов по произведениям Геймана. Часть фанатов уверена, что происходящее — массовая клеветническая кампания против писателя. В любом случае репутация Нила Геймана если не уничтожена, то как минимум растоптана, и в ближайшие годы мы вряд ли услышим имя писателя за пределами скандальных заголовков в прессе и разбирательств.