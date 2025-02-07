Благими знамениями: продажи книг Геймана в России упали на фоне скандала

Когда девушка сообщила Палмер, что подверглась нападению со стороны ее мужа, та не удивилась. В иске говорится, что более дюжины женщин, включая нескольких бывших сотрудниц их дома, уведомляли Палмер по поводу пережитого сексуального насилия со стороны Геймана. По словам Павлович, она обратилась в полицию, но правоохранительные органы отклонили ее заявление, поскольку Палмер отказалась сотрудничать с ними. В иске также указано, что Аманда знала о сексуальных домогательствах своего мужа по крайней мере с 2015 года. Они расстались в 2020 году, начался бракоразводный процесс и оформление опеки над ребенком. Сама Скарлетт Павлович после пережитого попала в психиатрический центр.