Кого получили: Гаррель спасает Касселя, Ханде Эрчел — карьеру

В российский прокат буквально влетает биографический приключенческий фильм «Сент-Экзюпери» о французском летчике и писателе, подарившем нам «Маленького принца» и «Землю людей». Сарик Андреасян предлагает на суд зрителей свою новую картину, на этот раз посвященную Великой Отечественной войне. Также в прокате ромком «Оставь это ветру» с турецкой звездой Ханде Эрчел, разговорная драма «Отравленная любовь» с Тимом Ротом и комедия «Знакомство с родителями», в которой герой Тараса Шевченко борется за семейное счастье. «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Сент-Экзюпери» 18+
Режиссер: Пабло Агеро.
В ролях: Луи Гаррель, Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель.
Для большинства людей Антуан де Сент-Экзюпери в первую очередь писатель и создатель «Маленького принца». Которого, к слову, могло и не быть, если бы его автор не рискнул спасти своего друга Анри Гийоме в опасном ночном полете в Анды. В 1930 году и Гийоме, и сам Экзюпери были летчиками французской авиапочты в Аргентине. В 1995 году этому была посвящена 50-минутная лента для IMAX «Крылья отваги» с Вэлом Килмером, Крэйгом Шеффером и Томом Халсом. И об этом же невероятном и смертельно опасном путешествии будущего писателя новый полнометражный фильм аргентинского режиссера Пабло Агеро с двумя главными французами кинематографа. Экзюпери сыграл Луи Гаррель, а роль Гийоме исполнил Венсан Кассель.
Но важно, что события этого фильма напрямую связаны с «Известиями», здесь можно прочитать об этом подробнее.
«Оставь это ветру» 18+
Режиссер: Энгин Эрден.
В ролях: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк.
Эге и Асла — наследники группы компаний Yazman, которые последний раз виделись еще в детстве. Он отучился за границей, но отказался от уютного рабочего местечка в компании отца и теперь всё свое время проводит, рассекая на серфе по волнам живописного Чешме. Она заняла пост генерального директора, благодаря острому уму и желанию добиваться своего. Правда, компания все-таки столкнулась с финансовым кризисом, а единственный способ ее спасти от разорения — построить огромный отель в месте, где живет Эге. Асле нужно как можно скорее убедить своего «партнера» поставить заветную подпись в договоре, но Эге планы по застройке бухты не разделяет. Как это традиционно бывает в подобных мелодрамах, противоположности проникаются проблемами друг друга и… притягиваются.
Больше всего внимания к картине привлекла актриса Ханде Эрчел — звезда популярнейшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Актриса приехала в Москву лично представить «Оставь это ветру» и вызвала небывалый ажиотаж. Поклонники Ханде толпами выстраивались у окон кинотеатра «Октябрь», чтобы хоть одним глазом увидеть ту самую Эду из «Постучись в мою дверь».
«Война и музыка» 12+
Режиссер: Сарик Андреасян.
В ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Павел Прилучный, Антон Левин, Сергей Мелконян.
Сарик Андреасян еще не выпустил свое прочтение «Войны и мира», но в кинотеатрах уже вышла его новая картина «Война и музыка», дебют режиссера в жанре военной драмы. Хотя критики определяют ленту и как боевик, и как комедию. История основана на реальных событиях. Великая Отечественная война, три друга отправляются на фронт. Герои — не воины, а музыканты, поэтому берут с собой музыкальные инструменты. Так, под музыку, сквозь ужас и тьму героям предстоит пройти путь до Берлина.
Сюжет фильма основан на кадрах кинохроники, где взявшие немецкую столицу бойцы Красной армии танцуют у рейхстага народный армянский танец кочари. Главные роли сыграли Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян и Сергей Мелконян. Не обошлось и без константы многих проектов Андреасяна — Павла Прилучного.
«Отравленная любовь» 16+
Режиссер: Дезире Носбуш.
В ролях: Тим Рот, Трине Дюрхольм.
Люксембургская актриса и телеведущая Дезире Носбуш дебютирует в режиссуре с экранизацией пьесы Лот Векеманс «Яд». По сюжету, бывшие супруги Лукас и Эдит встречаются впервые за 10 лет. Повод трагический, равно как и место встречи. Паре предстоит непростой разговор, пока они ждут смотрителя кладбища, на котором похоронен их единственный сын. Его тело нужно эксгумировать, потому что в землю просочились токсины. В ожидании оба вспоминают прошлое и рассказывают, как поменялась их жизнь. У Лукаса новая жена, которая скоро родит ребенка, а сам он пишет книгу о потере сына. Эдит так и не оправилась от горя.
Главные роли в фильме на двух актеров исполнили Тим Рот и Трине Дюрхольм. Для первого «Отравленная любовь» глубоко личная история. В конце 2022 года младший сын Рота умер из-за редкой формы рака — хориокарциномы.
«Знакомство родителей» 16+
Режиссер: Иван Капитонов.
В ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев.
Что может случиться, если парень из детского дома сделает предложение девушке, не догадываясь, что она из очень богатой семьи? Ему придется искать своих биологических родителей. Счастливому будущему Феди и Полины угрожают родители невесты. Поскольку семья представляет древний род, «мешать кровь» с кем попало они не могут. Теперь главному герою предстоит не только найти тех, кто когда-то сдал его в приют, но и сделать так, чтобы знакомство между родителями прошло идеально. Об этом новая романтическая комедия Ивана Капитонова, который, как и его коллега по «славянским хоррорам» Святослав Подгаевский, сменил регистр на легкий романтический контент. Актерский каст внушительный — вместе с Анастасией Талызиной и Тарасом Шевченко также снялись Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Елена Николаева и Александр Ильин — младший.