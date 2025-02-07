Кого получили: Гаррель спасает Касселя, Ханде Эрчел — карьеру

Что может случиться, если парень из детского дома сделает предложение девушке, не догадываясь, что она из очень богатой семьи? Ему придется искать своих биологических родителей. Счастливому будущему Феди и Полины угрожают родители невесты. Поскольку семья представляет древний род, «мешать кровь» с кем попало они не могут. Теперь главному герою предстоит не только найти тех, кто когда-то сдал его в приют, но и сделать так, чтобы знакомство между родителями прошло идеально. Об этом новая романтическая комедия Ивана Капитонова, который, как и его коллега по «славянским хоррорам» Святослав Подгаевский, сменил регистр на легкий романтический контент. Актерский каст внушительный — вместе с Анастасией Талызиной и Тарасом Шевченко также снялись Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Елена Николаева и Александр Ильин — младший.