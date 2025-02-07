Когда Масленица в 2025 году? История, традиции и приметы праздника

По традиции первые три дня (с понедельника по среду) называются «узкой Масленицей»: в этот период еще можно заниматься хозяйственными и бытовыми делами, обмениваться угощениями и подготавливать дом к приходу гостей. Но начиная с четверга наступает так называемая «широкая Масленица»: тут уже пора забыть о работе, выйти к людям и посвятить время родным и близким. Считалось, что одиночество и скука в эти дни — не лучший спутник, если не хотите отпугнуть от себя удачу на весь год.