На Солнце произошла близкая к классу Х вспышка

«6 февраля в 14.04 (по минскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N05W16) зарегистрирована вспышка M7.6 продолжительностью 35 минут», — сообщает ИПГ.
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе событие в феврале. «Самой крупной пока является вспышка уровня М8.8, зарегистрированная 3 февраля», — уточняется в сообщении.
«Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле. Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на планету», — говорится на сайте лаборатории.