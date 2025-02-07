С 1 марта установятся неожиданные цены на аренду квартир. Что изменилось на рынке

— Мы ожидаем, что активность арендаторов в марте может вырасти относительно начала года. В целом же в течение всего 2025 года интерес к аренде будет достаточно высоким. Часть покупателей, отложивших приобретение собственной недвижимости из-за текущих ставок по ипотеке, в частности, на вторичном рынке, могут переходить в сегмент аренды. Они продолжат копить на первоначальный взнос или полную стоимость квартиры и будут арендовать жильё в этот период. И хотя переток будущих покупателей на рынок долгосрочной аренды в 2025 году маловероятно окажется таким же динамичным, каким он был в 2024-м, тенденция прошлого года сохранится, — добавил Роман Жуков.