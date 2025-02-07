«В конце туннеля всегда есть свет»: Исповедь кризисного психолога, которая 17 лет спасает жизни

Сердце молодого психолога буквально ушло в пятки. Она закрыла глаза и постаралась собраться с мыслями. «Вы сейчас не один, — сказала она, — я здесь, с вами. Как вас зовут?» Голос мужчины прерывался. Он ответил, что ему всё надоело и что всё в жизни не имеет смысла. Анна ответила, что понимает — ему сейчас очень тяжело. «Но ведь вы позвонили. Значит, внутри у вас ещё есть надежда. Значит, вы на что-то надеетесь. Давайте просто с вами поговорим», — предложила она.