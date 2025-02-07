Невидимка для радиоволн, Wi-Fi и лучей: Что известно про модный костюм для параноиков по технологиям НАСА

Впрочем, костюм наверняка найдёт своего покупателя, ведь пока пользователи Интернета смеются над новинкой, Правительство США заявило об открытии новой программы SMART ePANTS. Она направлена на разработку умной одежды, которая будет следить не только за владельцем, но и за всем вокруг. Датчики слежения и камеры будут встроены в текстиль, а отдельные нити станут микрофонами. Девайс будет заряжаться от тепла тела владельца, а его электронные части будут встроены в структуру ткани. Внешне вещи будут выглядеть как обычные рубашки, брюки или даже бельё.