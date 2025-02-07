Нидерландские власти отправили на Украину передвижную лабораторию, предназначенную для «расследования военных преступлений».
Как сообщил 6 февраля министр обороны королевства Рубен Брекелманс, мобильная лаборатория включает 13 контейнеров с необходимым техническим оборудованием.
По словам Брекелманса, данная лаборатория предоставит возможность провести анализ образцов, включая следы ДНР и отпечатки пальцев.
Лаборатория будет играть ключевую роль в сборе доказательств и организации судебных экспертиз, что поможет установить справедливость и привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по расследованию преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что как минимум 5399 мирных жителей стали жертвами украинских преступлений в прошлом году, причем не меньше 809 человек из этого числа погибли.