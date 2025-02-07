Амстердам передал Киеву лабораторию для расследования военных преступлений

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по расследованию преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что как минимум 5399 мирных жителей стали жертвами украинских преступлений в прошлом году, причем не меньше 809 человек из этого числа погибли.