«Ему было приятно услышать русскую речь»: «Академик Фёдоров» встретил лодку Конюхова в Южной Атлантике после шторма

Инициатором встречи стала команда Конюхова, которая заметила движение «Академика Фёдорова» неподалёку от путешественника. Пока штаб налаживал связи с судном, сам Конюхов находился в эпицентре десятибалльного шторма и сообщал о повреждении систем навигации и связи. После сближения экипаж НЭС провёл фото- и видеофиксацию лодки и гребца в Южной Атлантике.