«Ему было приятно услышать русскую речь»: «Академик Фёдоров» встретил лодку Конюхова в Южной Атлантике после шторма

Инициатором встречи стала команда Конюхова, которая заметила движение «Академика Фёдорова» неподалёку от путешественника. Пока штаб налаживал связи с судном, сам Конюхов находился в эпицентре десятибалльного шторма и сообщал о повреждении систем навигации и связи. После сближения экипаж НЭС провёл фото- и видеофиксацию лодки и гребца в Южной Атлантике.
«Федор Конюхов на палубе в добром здравии, машет рукой. Ему было очень приятно услышать в эфире русскую речь впервые за 63 дня плавания», — сообщается в официальном канале экспедиционного штаба.
Лодка Фёдора Конюхова. Видео © VK / Фёдор Конюхов.
По завершении проверки систем связи и состояния «Акроса» путешественник сообщил капитану научного судна о своём намерении продолжить маршрут через Южную Атлантику и Индийский океан до Австралии, поблагодарив соотечественников за моральную поддержку.
Напомним, что Конюхов начал уникальное 200-дневное одиночное плавание 5 декабря 2024 года. 4 февраля его лодка попала в сильнейший шторм, и связь с путешественником временно пропала.